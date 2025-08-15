В Татарстане управляющего директора научного института задержали за мошенничество при исследовании ископаемых

Сумма ущерба превысила 11,5 млн рублей

В Татарстане задержали управляющего директора АО «ЦНИИ Геолнеруд» за мошенничество при исследовании месторождений полезных ископаемых. Сумма ущерба превысила 11,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по республике.

Установлено, что задержанный заключил договоры на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Но работы не проводились, а денежные средства были выведены в наличный оборот и присвоены руководителем организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного соглашения при госзакупках реагентов для водоочистки на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей. Антимонопольщики установили нарушение закона при проведении торгов предприятиями водоснабжающего комплекса в 23 субъектах России, включая Москву, Татарстан и Краснодарский край.



Галия Гарифуллина