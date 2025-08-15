Заключившие в Татарстане контракт на службу в Африканский корпус получат 3,1 млн рублей
Выплата формируется из двух составляющих: 2,7 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство
В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус. Военным, заключившим контракт в республике, полагается единовременная денежная выплата в 3,1 млн рублей.
Выплата формируется из двух составляющих: 2,7 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.
В Африканский корпус набирают военных запаса из числа служивших в зоне проведения специальной военной операции и за рубежом, а также сотрудников ЧВК. Возраст потенциального кандидата — от 18 до 45 лет для рядовых и сержантов и до 55 лет для офицеров. В число других обязательных требований входят:
- гражданство Российской Федерации и разрешение выезда за границу;
- отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД и гепатитов;
- отменное здоровье и переносимость жаркого климата;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям.
Справка
Африканский корпус Министерства обороны РФ сформировали в 2023 году после форума «Россия — Африка» по просьбе лидеров некоторых африканских стран. Сегодня основной задачей подразделения является оперативное реагирование на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.
