12:12 МСК
Заключившие в Татарстане контракт на службу в Африканский корпус получат 3,1 млн рублей

09:45, 15.08.2025

Выплата формируется из двух составляющих: 2,7 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство

Фото: взято с телеграм-канала Африканский корпус

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус. Военным, заключившим контракт в республике, полагается единовременная денежная выплата в 3,1 млн рублей.

Выплата формируется из двух составляющих: 2,7 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

В Африканский корпус набирают военных запаса из числа служивших в зоне проведения специальной военной операции и за рубежом, а также сотрудников ЧВК. Возраст потенциального кандидата — от 18 до 45 лет для рядовых и сержантов и до 55 лет для офицеров. В число других обязательных требований входят:

  • гражданство Российской Федерации и разрешение выезда за границу;
  • отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД и гепатитов;
  • отменное здоровье и переносимость жаркого климата;
  • отсутствие судимостей по тяжким статьям.
Денис Петров
Справка

Африканский корпус Министерства обороны РФ сформировали в 2023 году после форума «Россия — Африка» по просьбе лидеров некоторых африканских стран. Сегодня основной задачей подразделения является оперативное реагирование на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.

