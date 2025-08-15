Владимир Путин прибыл в Магадан перед визитом на Аляску

Там он проведет встречу с главой региона Сергеем Носовым

Президент России Владимир Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан. Там он посетит ряд объектов и проведет встречу с главой региона Сергеем Носовым, передает ТАСС.

Российский лидер отправится на предприятие «Омега-Си» — первый в стране завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря. Он отправится в спорткомплекс «Президентский» и общественно-культурный центр парка «Маяк», а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям.

В завершение поездки Путин проведет совещание о реализации мастер-плана Магадана.

Напомним, встреча на Аляске начнется 15 августа с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Галия Гарифуллина