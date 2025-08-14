МВД рассказало о пяти уровнях защиты аккаунтов в интернете

Наиболее уязвимый уровень характеризуется использованием одного и того же простого пароля для всех аккаунтов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

МВД представило классификацию из пяти уровней защиты аккаунтов в интернете. Цель — повысить осведомленность граждан о необходимости защиты своей цифровой информации.

Наиболее уязвимый уровень, обозначенный как «Уровень 0 — никакой», характеризуется использованием одного и того же простого пароля для всех аккаунтов, который хранится в легкодоступном месте, например, в документе с названием «пароль».

Далее следуют уровни, подразумевающие более серьезный подход к защите данных:

уровень 1— базовый. Использование сложных, уникальных паролей для важных сервисов и хранение их в менеджере паролей;

уровень 2 — усиленный. Включение двухфакторной аутентификации для всех аккаунтов и рассмотрение возможности использования специализированных приложений или электронных ключей;

уровень 3 — проактивный. Использование физического ключа для аутентификации, уникальных адресов электронной почты и минимальных прав доступа для приложений, а также аппаратных ключей и отдельной почты для критически важных сервисов.

уровень 4 — физический ключ — основной фактор. Использование отдельных устройств для финансовых операций, шифрование данных, создание офлайн-резервных копий на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек данных и разработка плана восстановления в случае взлома.

За первые шесть месяцев текущего года мошенники совершили около 500 млн звонков российским пользователям через иностранные мессенджеры.



