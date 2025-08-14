ОАЭ помогли освободить более 4,3 тысячи пленных в ходе обменов между Россией и Украиной

Министерство выразило благодарность странам за сотрудничество и подтвердило готовность и в дальнейшем прилагать усилия для содействия урегулированию конфликта

Фото: Реальное время

Объединенные Арабские Эмираты успешно провели посредническую миссию между Россией и Украиной по организации обмена военнопленными. В результате обмена, состоявшегося при посредничестве ОАЭ, обе стороны вернули по 84 пленных, в общей сложности 168 человек. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел ОАЭ, общее число военнопленных, освобожденных при посредничестве ОАЭ, достигло 4 349 человек.

Министерство выразило благодарность России и Украине за сотрудничество и подтвердило готовность ОАЭ и в дальнейшем прилагать усилия для содействия мирному урегулированию конфликта и смягчению его гуманитарных последствий.

В четверг Министерство обороны сообщило о возвращении с подконтрольных Киеву территорий 84 российских военнослужащих. Взамен Россия передала Украине такое же количество украинских военнопленных. Вернувшиеся российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в Белоруссии, откуда будут доставлены в РФ.

Рената Валеева