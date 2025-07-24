В России снизилась заболеваемость наркоманией

В 2024 году диагноз впервые установили у 11 821 человека

Фото: Ринат Назметдинов

В 2024 году в России количество людей с впервые установленным диагнозом наркомании снизилось на тысячу человек, узнало «Реальное время» из данных Минздрава России. Диагноз установили у 11 821 человека. В 2023 году таких было 12 859.

Незначительно снизилось и количество людей с наркоманией, госпитализированных повторно. Из данных ведомства следует, что в 2024 году в больницах несколько раз оказывались 29,9% наркоманов, в 2023-м их было 30,9%.

При этом сократился и показатель ремиссии. В 2024 году числю наркологических больных, находящихся в ремиссии от года до двух, составило 13,7% (против 13,8% в 2023-м). Больше двух лет в ремиссии находится 10,7% (против 10,9%).

Артем Гафаров