МегаФон обнулит трафик на сайты новостей

Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео— и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя сайты 14 изданий и агентств:

РИА «Новости»;

ТАСС;

«Интерфакс»;

РБК;

«Коммерсантъ»;

«Ведомости»;

«Известия»;

Газета.Ru;

Лента.ру;

НТВ;

Первый канал;

ВГТРК;

RT;

Ura.ru.

Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.

