МегаФон обнулит трафик на сайты новостей
Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США
С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.
В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео— и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя сайты 14 изданий и агентств:
- РИА «Новости»;
- ТАСС;
- «Интерфакс»;
- РБК;
- «Коммерсантъ»;
- «Ведомости»;
- «Известия»;
- Газета.Ru;
- Лента.ру;
- НТВ;
- Первый канал;
- ВГТРК;
- RT;
- Ura.ru.
Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.
«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.
