МегаФон обнулит трафик на сайты новостей

17:11, 14.08.2025

Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео— и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя сайты 14 изданий и агентств:

  • РИА «Новости»;
  • ТАСС;
  • «Интерфакс»;
  • РБК;
  • «Коммерсантъ»;
  • «Ведомости»;
  • «Известия»;
  • Газета.Ru;
  • Лента.ру;
  • НТВ;
  • Первый канал;
  • ВГТРК;
  • RT;
  • Ura.ru.

Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.

