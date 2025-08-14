Депутаты предложили снизить стоимость проезда по платным трассам для семей с детьми
Депутаты предлагают ввести скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 «Дон» и А-289 «Краснодар — Крымский мост»
Депутаты от фракции «Новые люди» обратились к министру транспорта Андрею Никитину с инициативой о снижении стоимости проезда по платным дорогам, ведущим к курортным регионам, для семей с детьми в летний период. Об этом пишет ТАСС.
Депутаты предлагают ввести скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 «Дон» и А-289 «Краснодар — Крымский мост» для семей хотя бы с одним ребенком в период с июня по август.
По мнению авторов инициативы, высокая стоимость проезда по платным федеральным трассам становится препятствием для развития автомобильного туризма, который является важным фактором для развития внутреннего туризма.
Депутаты приводят в пример трассу М-4 «Дон», стоимость проезда по которой с 2022 по 2025 год выросла более чем вдвое, достигнув 5 620 рублей в одну сторону в выходные и праздничные дни.
