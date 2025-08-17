Казань примет масштабный турнир по брейкингу COMBOnation

Соревнование будет проходит уже в 17-й раз и соберет свыше трех тысяч танцоров из 90 городов России и зарубежных стран

С 20 по 24 августа 2025 года в столице Татарстана пройдет 17-й Международный турнир по брейкингу и уличному искусству «Комбонейшн». Мероприятие развернется на нескольких городских площадках, среди которых Школа брейкинга Original People, лофт «Фабрика Алафузова», экстрим-парк «Урам» и Дворец единоборств «Ак Барс». Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба турнира.

Программа мероприятия включает соревнования по более чем десяти танцевальным номинациям. Помимо танцевальных состязаний, гостей ждут граффити-батлы и различные культурные мероприятия.

Организаторы ожидают рекордного количества участников — свыше трех тысяч танцоров из более чем 90 городов России и зарубежных стран. Судейскую коллегию возглавят три международных эксперта: Lil Amok из Германии (команда Flying Steps), Brahim из Франции (хореограф и титулованный танцор) и Pocket из Южной Кореи (команда MONSTER BBOYS).



— «Комбонейшн» — это не просто турнир, а сплоченное сообщество людей, для которых брейкинг — неотъемлемая часть жизни. Каждый год мы с нетерпением ждем его возвращения, и все, что происходит, держится на тех, кто искренне разделяет эту страсть, — сказал Александр Шаталов, программный директор турнира.

Культурная программа турнира включает открытые дискуссии с представителями уличной культуры, батлы диджеев и театральные перформансы. Главным событием станет массовый флешмоб в честь 80-летия Победы, во время которого участники синхронно выполнят элемент брейкинга air twist.

Наталья Жирнова