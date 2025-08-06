Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая добавила, что некачественная форма может негативно сказаться на здоровье детей

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России на пресс-конференции представило новый стандарт школьной формы, который вступит в силу с 3 сентября 2025 года. Этот стандарт направлен на улучшение качества одежды для учащихся и устранение психологических барьеров между детьми из разных семей, пишет РИА «Новости».

По словам Александра Реута, директора департамента государственной общеобразовательной политики, единый стандарт поможет снизить различия между детьми из семей с разным достатком. Он также подчеркнул важность выбора качественной ткани для школьной формы.

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая добавила, что некачественная форма может негативно сказаться на здоровье детей.

— Если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания, — уточнила она. Буцкая объяснила, что кожа также участвует в дыхании, на нее приходится до 10% от общего газообмена.

Она также указала на риски, связанные с ношением некачественной одежды: «Такой материал может притягивать пыль и грязь, а также микроорганизмы, которые могут вызывать аллергию». По ее словам, дети проводят в школе от пяти до девяти часов, и плохая форма может привести к переохлаждению и ослаблению иммунитета.

Новый ГОСТ касается качества тканей, а не фасонов одежды. Ранее в Минпросвещения уточнили, что типовые требования к школьной форме носят рекомендательный характер, и школы могут самостоятельно устанавливать свои правила с учетом мнения родителей и учеников. Введение нового стандарта направлено на повышение безопасности, комфорта и долговечности школьной формы для учащихся.

Напомним, что жителям Казани стоит заранее подготовиться к школе: в 2025 году полная стоимость необходимых товаров для обучения в среднем составит 13 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина