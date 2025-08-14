Новости общества

В России за сутки потушено 27 лесных пожаров

15:32, 14.08.2025

В борьбе с огнем задействованы 1 113 человек, 138 единиц техники и 23 воздушных судна

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 27 лесных пожаров в 17 регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению 31 лесного пожара в 10 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы 1 113 человек, 138 единиц техники и 23 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находится 62 воздушных судна.

Режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 субъектах России.

За 12 августа в России ликвидировано 20 лесных пожаров в 13 регионах страны.

