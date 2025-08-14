В России за сутки потушено 27 лесных пожаров
В борьбе с огнем задействованы 1 113 человек, 138 единиц техники и 23 воздушных судна
За прошедшие сутки в России было ликвидировано 27 лесных пожаров в 17 регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению 31 лесного пожара в 10 субъектах страны.
В борьбе с огнем задействованы 1 113 человек, 138 единиц техники и 23 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находится 62 воздушных судна.
Режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 субъектах России.
За 12 августа в России ликвидировано 20 лесных пожаров в 13 регионах страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».