В России за сутки потушено 20 лесных пожаров

15:03, 13.08.2025

В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных возгораний

Фото: предоставлено МЧС России

За прошедшие сутки в России ликвидировано 20 лесных пожаров в 13 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в 10 регионах. В борьбе с огнем задействовано 1 185 человек, 130 единиц техники и 28 воздушных судов.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 78 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 59 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Оперативность тушения остается на высоком уровне — с начала года 70,6% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 11 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара в 14 регионах страны.

Рената Валеева

