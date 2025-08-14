Ринат Галимбеков награжден орденом «Дуслык»
Высокую государственную награду вручил руководитель администрации раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров
Указом раиса Республики Татарстан №623 от 09.08.2025 заместитель председателя правления по безопасности АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков награжден орденом «Дуслык».
Высокую государственную награду от имени раиса Республики Татарстан вручил руководитель администрации раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.
Вручая орден, он поздравил Галимбекова с 70-летием и выразил слова признательности за значительный вклад в развитие промышленного потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд.
Справка
Орден «Дуслык» (пер. с татарского «Дружба») был учрежден в 2015 году и является одной из самых почетных наград Татарстана. Присуждается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации.
