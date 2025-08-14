В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек

Состояние минимум двоих медики оценивают как тяжелое

Фото: Михаил Захаров

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться, — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за атки БПЛА были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. На место выехали оперативные службы и представители администрации.



По информации РИА «Новости», после атаки в Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС.

Галия Гарифуллина