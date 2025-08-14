Площадь территории в границах мастер-плана развития Казанской агломерации превышает 10 тыс. кв. км
Мастер-план рассчитан на 25 лет и включает в себя не только Казань и пять районов Татарстана, но и территорию Волжска
Площадь территории в границах мастер-плана развития Казанской агломерации превышает 10 тыс. квадратных километров. Об этом в ходе круглого стола рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
По его словам, мастер-план рассчитан на 25 лет и включает в себя не только Казань и пять районов Татарстана, но и территорию Волжска.
Документ затрагивает всю городскую инфраструктуру: жилье, дороги, социальные учреждения, рекреационные зоны и инженерные сети.
