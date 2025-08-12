Пенсионер из Нижнекамска лишился почти 5 млн рублей, поверив мошенникам

Схема обмана началась с телефонного звонка от неизвестной, представившейся сотрудником компании «Энергосбыт»

63-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, потеряв в общей сложности 4,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.

Схема обмана началась с телефонного звонка от неизвестной, представившейся сотрудником компании «Энергосбыт». Она сообщила пенсионеру о необходимости замены счетчиков воды в связи с истечением срока их использования. Для подтверждения визита мастера, женщина попросила назвать код из SMS-сообщения, что мужчина и сделал.

Вскоре после этого пенсионеру позвонил другой злоумышленник, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что мужчина общался с мошенниками, его аккаунт на «Госуслугах» взломан и на его имя оформлен кредит. «Сотрудник Роскомнадзора» убедил пенсионера в необходимости перевести все свои сбережения на «безопасный счет», а также оформить дополнительные кредиты, чтобы «опередить мошенников».

Поддавшись уговорам, потерпевший оформил кредиты в двух банках, занял деньги у знакомых и перевел все эти средства на счета, продиктованные злоумышленниками.

Прокуратура Татарстана опубликовала данные, позволяющие составить социальный портрет типичного потерпевшего по делам о дистанционном мошенничестве.

Рената Валеева