Одно из крупнейших агентств Китая присвоило СИБУРу кредитные рейтинги
Прогноз по обоим рейтингам — «стабильный»
Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило ПАО «СИБУР Холдинг» кредитные рейтинги: A-i по международной шкале и AAA — по китайской национальной шкале. Прогноз по обоим — «стабильный», сообщили в компании.
CSCI ожидает, что в течение следующих 12—24 месяцев мировой нефтехимический сектор справится со структурными проблемами в условиях текущего дисбаланса между ростом производственных мощностей и динамикой спроса, а выстроенная в компании система управления рисками, в том числе оптимизация затрат, смягчит волатильность цен на сырье и поддержит устойчивость маржи. Стабильный прогноз рейтинга основан на ожиданиях сохранения рентабельности по EBITDA в верхнем квартиле, при сохранении показателей левериджа в пределах управляемых уровней.
