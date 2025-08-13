В Альметьевске откроют «Семейный МФЦ» для поддержки семей в трудной жизненной ситуации

Центр будет создан на базе комплексного Центра социального обслуживания населения

Фото: Илья Репин

Альметьевск станет одним из первых городов в Татарстане, где будет открыт «Семейный многофункциональный центр». Центр предназначен для оказания комплексной помощи семьям, столкнувшимся с трудностями, сообщили в пресс-службе.

Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Центр будет создан на базе комплексного Центра социального обслуживания населения.

«Семейный МФЦ» предоставит широкий спектр социальных, правовых, образовательных и психологических услуг. Кроме того, в центре будет расположен филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Фонд защитников Отечества».



Рената Валеева