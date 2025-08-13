Производство мяса в Татарстане выросло на 3,3%

В республике произведено 235 тонн мяса

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане произведено 235 тонн мяса, включая мясо скота и птицы на убой в живом весе. Об этом сообщает Татарстанстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось на 3,3%.

В конце июля заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что общий прирост производства молока в республике за шесть месяцев составил 46 тыс. тонн, при этом основная доля прироста (85%) приходится на Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский районы.

Производство молока составило 1,2 млн тонн, скота и птицы на убой в живом весе — 235 тыс. тонн.

Рената Валеева