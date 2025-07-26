В Татарстане выросло производство молока и мяса в первом полугодии

Производство молока составило 1,2 млн тонн, скота и птицы на убой в живом весе — 235 тыс. тонн

Фото: Реальное время

В Татарстане в первом полугодии 2025 года зафиксирован рост производства молока и мяса по всем категориям хозяйств. Об этом доложил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Производство молока составило 1,2 млн тонн, скота и птицы на убой в живом весе — 235 тыс. тонн. Прирост по каждому показателю составил 3% к 2024 году. Произведено 830,4 млн яиц, что на 4% больше, чем в прошлом году (+35 млн штук).

Зяббаров отметил, что в текущем году введены шесть молочных комплексов на 1825 голов. На разных стадиях реализации находятся 23 инвестпроекта на 20 тыс. коров. Ожидается, что ввод данных проектов позволит дополнительно производить 100 тыс. тонн молока.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общий прирост производства молока в республике за 6 месяцев составил 46 тыс. тонн, из них 39 тыс. тонн (85%) приходится на четыре района: Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский.

В Татарстане малые формы хозяйствования на селе — фермерские и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) — играют ключевую роль в развитии сельского хозяйства. Об этом заявил Зяббаров.

Рената Валеева