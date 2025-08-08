В Татарстане увеличилось количество случаев превышения пестицидов в зерне

Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане зафиксировал рост случаев превышения максимально допустимого уровня (МДУ) остаточного содержания пестицидов в зерновой продукции. За первые шесть месяцев 2025 года в лабораторию поступило 535 проб зерна и продуктов его переработки. В 25 образцах были выявлены нарушения норм безопасности.

Наибольшее количество превышений обнаружено в зерновых культурах, таких как пшеница и ячмень, — 18 случаев.

Также зафиксировано четыре случая в масличных культурах и три в зернобобовых. Например, в образцах ячменя содержание лямбда-цигалотрина составило 0,081 мг/кг при норме не более 0,01 мг/кг. В пробах пшеницы и ячменя на кормовые цели было обнаружено превышение пиримифос-метила — 0,789 мг/кг и свыше 1,0 мг/кг при норме 0,1 мг/кг.

Заместитель заведующего лабораторией Юлия Шафикова отметила, что результаты исследований направляются в Управление Россельхознадзора для принятия мер. Она добавила, что увеличение случаев превышения может быть связано с погодными условиями, которые способствуют распространению вредителей и болезней, что заставляет аграриев активнее использовать пестициды.



Анастасия Фартыгина