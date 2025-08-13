Вучич заявил, что не будет баллотироваться на следующий президентский срок

Он занимает этот пост с июня 2017 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом сообщает сербский телеканал РТС, передает РИА «Новости».

— Что касается выборов, на наше счастье, ответственность за них лежит на законах. Выборы будут. На них мы посмотрим, что скажет народ. Я — политический ветеран и изменять Конституцию не собираюсь. Я не буду выдвигаться снова, но кому-нибудь помогу, — заявил Вучич.

Сербский лидер добавил, что намерен оказывать поддержку кандидату, которого сочтет способным направить Сербию в будущее.

— Если я буду помогать кому-то, кто, как я считаю, может направить Сербию в будущее, я, безусловно, поборюсь за его успех на выборах. А как я это буду делать, сейчас обсуждать не стоит, да и сам я этого сказать не могу, — сказал Вучич.

Он напомнил, что его текущий президентский мандат истекает чуть более чем через год.

Рената Валеева