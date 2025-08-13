Депутаты предложили разрешить будущим супругам узнавать кредитную историю друг друга
По мнению авторов, такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили Центробанку рассмотреть возможность предоставления кредитной истории будущего супруга до вступления в брак, при наличии его согласия на раскрытие этих данных. Об этом пишет РИА «Новости».
Депутаты аргументируют свою инициативу тем, что в современных условиях, когда супруги часто оформляют совместные кредиты или один из них выступает поручителем, кредитная история одного партнера напрямую влияет на решение о выдаче займа. Незнание финансовой репутации будущего супруга может привести к неожиданным финансовым проблемам в браке.
По мнению авторов инициативы, такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать более взвешенные решения при планировании совместного бюджета и финансовых обязательств.
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность по предоставлению рассрочки при оплате товаров. Ключевым изменением станет ограничение максимального срока рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».