Депутаты предложили разрешить будущим супругам узнавать кредитную историю друг друга

По мнению авторов, такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили Центробанку рассмотреть возможность предоставления кредитной истории будущего супруга до вступления в брак, при наличии его согласия на раскрытие этих данных. Об этом пишет РИА «Новости».



Депутаты аргументируют свою инициативу тем, что в современных условиях, когда супруги часто оформляют совместные кредиты или один из них выступает поручителем, кредитная история одного партнера напрямую влияет на решение о выдаче займа. Незнание финансовой репутации будущего супруга может привести к неожиданным финансовым проблемам в браке.



По мнению авторов инициативы, такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать более взвешенные решения при планировании совместного бюджета и финансовых обязательств.

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность по предоставлению рассрочки при оплате товаров. Ключевым изменением станет ограничение максимального срока рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами.



Рената Валеева