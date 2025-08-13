Угольной отрасли России предоставили отсрочку по НДПИ и взносам на 47 млрд рублей
Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным
Российская угольная отрасль получила отсрочку по НДПИ и страховым взносам на общую сумму 47 млрд рублей. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.
— Угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 млрд, — сообщил Егоров, подчеркнув, что данные меры являются частью правительственной политики по оказанию поддержки предприятиям, нуждающимся в ней.
— То есть мы и правительство по вашему поручению очень гибко подходим: там, где необходима налоговая поддержка, она оказывается, — добавил глава ФНС.
Ранее, в июле, Минфин внес в правительство проект постановления, предусматривающий отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний до 30 ноября 2025 года. Предварительно финансовая поддержка угольной отрасли за счет предложенных мер оценивалась примерно в 63 млрд рублей.
