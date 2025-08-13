Казаков выступил в защиту российских футбольных тренеров

Бывший пресс-атташе сборной России привел статистику побед в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков выступил в поддержку российских футбольных тренеров. По его словам, «Спартак» ошибается в своем стремлении назначить иностранного специалиста.

— Что любопытно, Каррера сделал «Спартак» чемпионом весной 2017-го. С тех пор, вот уже восемь сезонов, РПЛ выигрывают только россияне. Семин в 2018-м. Семак с 2019-го по 2024-й. Мусаев в 2025-м. Казалось бы, вот правило последних лет. Да и в 2016-м титул взял ЦСКА со Слуцким. То есть 9 титулов из 10 последних — у русских тренеров. Но «Спартак» ищет иностранца, — написал Казаков в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Спартак» тренирует сербский тренер Деян Станкович. Под его руководством команда набрала четыре очка в первых четырех турах и идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «Спартак» проведет 16 августа в Москве против «Зенита», начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин