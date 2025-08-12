В России потушено 32 лесных пожара за сутки

На данный момент проводятся работы по тушению 29 лесных пожаров в 10 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара в 14 регионах страны. На данный момент проводятся работы по тушению 29 лесных пожаров в 10 регионах. В борьбе с огнем задействованы:

1 063 человека,

84 единицы техники,

14 воздушных судов.

Кроме того, 66 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах страны. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составила 71%.

За 10 августа в России ликвидировано 27 лесных пожаров в 12 регионах страны.

Рената Валеева