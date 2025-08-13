Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий

Прогнозируются грозы, град и туман

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает РСЧС республики.

Так, вечером 13 августа, ночью и днем 14 августа ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, туман, сильный дождь, местами град.

— Рекомендуем: не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не оставляйте детей без присмотра. Окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных служб — 112, — отмечается в сообщении.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Предупреждение об ухудшении накануне публиковал и Гидрометцентр республики. Ночью и утром 12 августа прогнозировался туман. Днем 13 августа в некоторых районах республики возможен сильный дождь и град.



Елизавета Пуншева