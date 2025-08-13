«Авито» инвестирует 1 млрд рублей в научный центр по ИИ

Всего планируется инвестировать в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта более 12 млрд рублей до 2028 года

«Авито» инвестирует 1 млрд рублей в работу нового отдела исследований и разработок (R&D), который станет центром компетенций в технологиях искусственного интеллекта.

Отдел R&D возглавил Александр Рыжков — один из десяти четырехкратных Kaggle Grandmaster в мире (высшее звание на популярных международных соревнованиях по машинному обучению). Команда будет заниматься созданием инновационных решений в пяти ключевых областях: генеративные модели, компьютерное зрение, голосовые интерфейсы, технологии борьбы с дипфейками и прорывные 3D-разработки.

Всего «Авито» планирует инвестировать в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта более 12 млрд рублей до 2028 года, рассчитывая на полную окупаемость разработок.

— Технологии ИИ развиваются стремительно, и для IT-компании важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений, чтобы быстрее адаптировать новые технологии под специфику нашей платформы и потребности пользователей, — комментирует Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

