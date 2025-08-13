Новости спорта

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» о контракте с Джошуа Ливо: «Расторгли по обоюдному согласию»

11:05, 13.08.2025

Хоккеист провел в составе уфимского клуба 122 матча

«Салават Юлаев» о контракте с Джошуа Ливо: «Расторгли по обоюдному согласию»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Уфимский «Салават Юлаев» и нападающий Джошуа Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/24 и провел за клуб 122 матча.

— «Салават Юлаев» благодарит Джошуа за игру и желает удачи в дальнейшей карьере, — отмечается в публикации клуба.

Об уходе спортсмена из клуба стало известно два дня назад. Его агент сообщил, что расторжение связано с несвоевременным прибытием игрока в расположение команды.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Башкортостан

Новости партнеров

Читайте также