«Салават Юлаев» о контракте с Джошуа Ливо: «Расторгли по обоюдному согласию»
Хоккеист провел в составе уфимского клуба 122 матча
Уфимский «Салават Юлаев» и нападающий Джошуа Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/24 и провел за клуб 122 матча.
— «Салават Юлаев» благодарит Джошуа за игру и желает удачи в дальнейшей карьере, — отмечается в публикации клуба.
Об уходе спортсмена из клуба стало известно два дня назад. Его агент сообщил, что расторжение связано с несвоевременным прибытием игрока в расположение команды.
