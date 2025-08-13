За сутки в Татарстане произошло три пожара
Один из них тушили в жилом секторе
За сутки в Татарстане произошло три пожара, один из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
12 августа подразделения Государственной противопожарной службы совершили 5 выездов по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Еще 6 раз их привлекали для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировалось.
Напомним, за 11 августа в Татарстане произошло шесть пожаров и одно происшествие на воде.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».