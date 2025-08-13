За сутки в Татарстане произошло три пожара

Один из них тушили в жилом секторе

Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане произошло три пожара, один из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

12 августа подразделения Государственной противопожарной службы совершили 5 выездов по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Еще 6 раз их привлекали для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировалось.



Напомним, за 11 августа в Татарстане произошло шесть пожаров и одно происшествие на воде.

Елизавета Пуншева