За сутки в Татарстане произошло шесть пожаров и одно происшествие на воде

11 августа подразделения Государственной противопожарной службы среагировали на шесть пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе

Фото: Олег Тихонов

За сутки в Татарстане произошло шесть пожаров и одно происшествие на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

11 августа подразделения Государственной противопожарной службы среагировали на шесть пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, они совершили восемь выездов по ложным вызовам, пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами и один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах произошло одно происшествие.

Напомним, за прошедшую неделю в Татарстане в огне погибли три человека, на воде — семь. Всего с 4 по 10 августа в регионе ликвидировали 61 пожар.