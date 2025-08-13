В России изменится расчет среднего заработка

Новый порядок вступит в силу с сентября

Фото: Артем Дергунов

С 1 сентября вступит в силу новый порядок определения средней зарплаты в России. Он будет действовать до 1 сентября 2031 года.

— Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный, — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Также вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

Напомним, последний раз положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы меняли в 2007 году.



Денис Петров