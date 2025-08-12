Рахимов отреагировал на отмену гола Даку в матче с «Зенитом»

Тренер «Рубина» считает, что эпизод повлиял на исход игры

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов остался недоволен судейством матча с «Зенитом» (0:3) в Кубке России. Игру группового раунда Кубка России в Санкт-Петербурге судила бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Во втором тайме судья отменил гол Мирлинда Даку в ворота «Зенита», увидев игру рукой в атаке защитника «Рубина» Егора Тесленко. При этом мяч попал в рукав игрока.

— Отмененный гол Даку повлиял? Этот момент и первый пропущенный. Решили побежать все вперед. Отмененный гол. Не понимаю трактовки, то нам говорят, что до рукава — это плечо и не рука. Но сейчас отменяют, что поделать, — приводит слова Рахимова клубная пресс-служба.

Второй гол в матче с казанцами «Зенит» забил с пенальти, назначенного за «наступ» на ногу нападающего питерцев. Дубль в ворота гостей оформил Матео Кассьерра.

Для «Рубина» это стало вторым подряд разгромным поражением в сезоне. На прошедшей неделе команда Рахимова крупно уступила ЦСКА (1:5) в Москве в матче чемпионата России.



Зульфат Шафигуллин