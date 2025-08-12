Казанца осудили за роль курьера в мошеннической схеме с «безопасным счетом»

Он похитил у одного из потерпевших 1 млн рублей

Прокуратура Советского района Казани поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, признанного виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в конце сентября 2024 года молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств у граждан по схеме «переведите деньги на безопасный счет». Он выступал в роли курьера, похитив у одного из потерпевших 1 млн рублей.

В ходе расследования ущерб был полностью возмещен. Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.



В Казани 17-летнего юношу обвиняют в дистанционном мошенничестве. По версии следствия, в июле 2024 года он выступал в роли курьера для мошенников, которые обманывали пожилых граждан.

Рената Валеева