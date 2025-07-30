Дроппер из Казани предстанет перед судом за мошенничество против пенсионеров

Подросток участвовал в четырех мошеннических схемах, в результате которых у граждан похитили более 650 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 17-летнего юношу обвиняют в дистанционном мошенничестве. По версии следствия, в июле 2024 года он выступал в роли курьера для мошенников, которые обманывали пожилых граждан. Молодой человек забирал у них деньги и переводил их на указанные банковские счета, оставляя себе часть суммы в качестве вознаграждения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Всего подросток участвовал в четырех мошеннических схемах, в результате которых у граждан похитили более 650 тыс. рублей. Также он попытался завладеть еще 150 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Дела против других участников мошенничества выделены в отдельные производства.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за передачу личных банковских карт и данных электронных кошельков третьим лицам за вознаграждение.

Так называемые дропперы, лица, предоставляющие свои платежные инструменты мошенникам для проведения незаконных операций, теперь будут нести серьезное наказание.



Анастасия Фартыгина