На Казанской ТЭЦ-3 прошли учения по ликвидации разлива мазута

Цель — определить уровень готовности нештатного аварийно-спасательного формирования силами КТЭЦ-3 АО «ТГК-16»

Разгерметизация мазутного резервуара, выброс части мазута за обвалование на площади в 200 квадратных метров и обнаружение пострадавшего, которого нужно спасти. Такова легенда учений, состоявшихся на территории Казанской ТЭЦ-3.

Цель учений — определить уровень готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) электростанции.

— НАСФ у нас состоит из 32 человек. Сегодня будут задействованы 20. По сигналу о чрезвычайной ситуации они покидают рабочие места, в штабе надевают спецформу, берут инструмент и дыхательные устройства замкнутого цикла, — пояснил начальник топливного цеха станции Рафик Исханов.

Учения начались с сообщения в диспетчерскую о резком снижении уровня мазута в резервуаре №4. По громкой связи звучит требование к работникам станции покинуть опасное место, куда уже выдвигаются бойцы НАСФ, облаченные в специальные костюмы.

Спустя несколько минут они уже рядом с условно пострадавшим. Первая помощь — на месте, и человека на носилках перемещают за пределы опасной зоны. Тем временем территория уже ограждена предупреждающей лентой, спасатели приступают к ликвидации разлива. Откачивают мазут вакуумной установкой. Меньше чем через час аварийная ситуация устранена.

Проверка готовности персонала к ликвидации ЧС проходит под контролем представителей МЧС России по РТ и отраслевой комиссии Минэнерго России.

— Проверяющие посмотрели оснащенность, средства защиты, наличие документации. По этим моментам вопросов нет. По действиям персонала общая оценка и впечатления у проверяющих положительные. Комиссией выдано ряд рекомендаций. Мелкие недочеты будут устранены в процессе тренировок, — рассказал главный инженер Казанской ТЭЦ-3 Рашид Ахметзянов.

Радифа Мингалева