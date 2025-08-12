На международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай» прилетят Бабаков и Левитин

Интерес проявили также главы трех регионов Поволжья — Чувашии, Ульяновской области и Оренбургской области

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, советник президента РФ Игорь Левитин и чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан Ханьхуэй станут почетными гостями международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани. Об этом сообщила глава АИР Талия Минуллина на брифинге в Доме правительства РТ.

Всего ожидается прибытие около 10 тысяч участников из 32 стран мира, зарегистрировались представители 59 регионов РФ. В работе форума примут участие глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, временно исполняющий обязанности Губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Ключевые российско-китайские организации будут представлять глава Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME) ГО Куйлун, председатель совета директоров China Chengtong International Investment Co.,Ltd., президент МТВК «ГРИНВУД» СУНЬ Бохуэй, а также другие представители китайского бизнеса.

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет 18–19 августа в международном выставочном центре «Казань Экспо» в Казани.



Луиза Игнатьева