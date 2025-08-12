В России определили территории, за оборону которых можно получить статус ветерана боевых действий

В перечень вошли 11 административно-территориальных образований

В России утвердили перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В перечень территорий, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны Украины, вошли 11 административно-территориальных образований. В их числе — Крым, Севастополь, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

— Согласно новой редакции федерального закона «О ветеранах», которая была утверждена президентом в апреле 2025 года, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий, — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь бойцы, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.



Напомним, в августе в Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова была увеличена единовременная выплата гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны. Теперь она составляет 3,1 млн рублей.



Галия Гарифуллина