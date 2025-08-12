На субсидии на жилье для молодых ученых Татарстана выделят 27,5 млн рублей

Программу анонсируют в сентябре

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане в скором времени стартует программа по поддержке молодых ученых. Общий размер субсидий составит 27,5 млн рублей, сообщил в ходе пресс-конференции министр молодежи республики Ринат Садыков.

По его словам, единовременная субсидия составит 1,1 млн рублей. Получатели будут определяться в соответствии с критериями от Академии наук Татарстана, Минобразования и Минмолодежи республики. На данный момент проект постановления находится на утверждении в Кабмине.

Кроме того, в Татарстане реализуется программа по улучшению жилищных условий среди молодых семей. В прошлом году по итогу проекта 84 семьи из 41 муниципального образования получили сертификаты на приобретение жилья на общую сумму в 132 млн рублей. Из них 100 млн выделили из бюджета республики, 32 млн — из федерального.

Садыков также рассказал о молодежном жилищном конкурсе. В его рамках ежегодно около 49 специалистов в области молодежной политики получают квартиру. При этом вложения в проект, по его словам, минимальные.

Елизавета Пуншева