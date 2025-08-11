Под Апастово погибли двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело

От полученных травм 11-летний мальчик скончался на месте ДТП. Его 12-летняя сестра скончалась в машине скорой

Трагедия произошла на трассе Казань — Ульяновск в Апастовском районе: в результате крупного ДТП погибли двое несовершеннолетних детей. Разбросанные на десятки метров куски пластика и стекла свидетельствуют о силе столкновения, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По предварительной информации, авария произошла вечером в воскресенье. 42-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Ульяновска, решил обогнать впереди идущий автомобиль и выехал на обочину. При попытке вернуться на свою полосу, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Honda Civic. После удара японскую иномарку развернуло, и в нее врезалась Lada, двигавшаяся в попутном направлении.

Больше всего пострадала Honda Civic, за рулем которой находился 32-летний житель Арска. На пассажирском сиденье находился его 38-летний брат Раиль. На заднем сиденье находились их несовершеннолетние племянники-двойняшки. Семья возвращалась домой после выходных, проведенных у бабушки в Тетюшском районе.

От полученных травм 11-летний мальчик скончался на месте ДТП. Его 12-летняя сестра скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Тела подростков для проведения судебно-медицинской экспертизы доставлены в морг Буинского района.



Рената Валеева