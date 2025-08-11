«Ак Барс» представил новичков сезона на «Черном озере» в Казани
По окончании официальной части мероприятия Артем Галимов провел автограф-сессию
Сегодня, казанский хоккейный клуб «Ак Барс» провел презентацию новых игроков команды в парке «Черное озеро».
Перед собравшимися предстали главный тренер команды Анвар Гатиятулин, капитан Алексей Марченко, а также новобранцы «Ак Барса»: нападающий Брэндон Биро, защитник Уайатт Калинюк, голкипер Михаил Бердин и форвард Михаил Фисенко.
Ранее главный тренер казанского «Ак Барса» поделился впечатлениями о команде, описав ее тремя словами.
По окончании официальной части мероприятия хоккеист «Ак Барса» Артем Галимов провел автограф-сессию.
