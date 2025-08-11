Вечером 11 августа и днем 12 августа в Татарстане ожидаются грозы, сильный дождь и град

Ночью и утром также возможен туман

Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.

Вечером 11 августа, ночью и днем 12 августа на территории республики местами ожидаются грозы. Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с, сильный дождь и местами град. Ночью и утром также возможен туман.

Рената Валеева