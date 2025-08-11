Татарстан уступил Удмуртии и Нижегородской области по сбору льна-долгунца в ПФО

Минсельхоз объявил о масштабных планах по созданию селекционно-семеноводческого центра для льна-долгунца к 2030 году

Минсельхоз объявил о масштабных планах по созданию селекционно-семеноводческого центра для льна-долгунца к 2030 году. Этот шаг призван решить вопросы импортозамещения и значительно увеличить производство собственных семян стратегически важной культуры.

Как сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство», создание центра на промышленной основе станет ответом на текущие вызовы.

— Мы также планируем к 2030 году создать селекционно-семеноводческий центр, чтобы на промышленной основе решить вопросы импортозамещения и развития производства собственных семян льна-долгунца. Это сегодня сдерживающий фактор, и, создавая селекционно-семеноводческие центры с господдержкой, я напомню, у нас субсидия составляет 50%, мы эту проблему планируем решить, — подчеркнул Некрасов.

По словам представителя Минсельхоза, текущая площадь сбора льна-долгунца в России составляет 30 тыс. гектаров. Несмотря на существующие проблемы с качеством льняного волокна, ведомство имеет «умеренно оптимистичный прогноз»: к 2030 году посевные площади под культурой могут достигнуть 50 тыс. гектаров, а объем производства — 40 тыс. тонн.

Особое внимание в планах развития уделяется «точкам роста» в различных федеральных округах. Среди регионов ПФО, формирующих основные объемы по льну-долгунцу, Некрасов выделил Удмуртию (5,3 тыс. га), Нижегородскую область (3,2 тыс. га) и Татарстан (2,4 тыс. га).

Также в числе перспективных регионов были названы безусловный лидер Смоленская область (6,7 тыс. га) и Тверская область (около 3 тыс. га) в ЦФО, Вологодская область (2,7 тыс. га) в СЗФО, а также Омская область и Алтайский край в СФО.

Рената Валеева