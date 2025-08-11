«Атом» представит такси-версию своего электромобиля на форуме в Москве

Электромобиль для таксопарков будет доступен в двухместном и классическом исполнении

Российский автопроизводитель «Атом» представит такси-версию своего электромобиля на Международном Евразийском форуме «Такси», который пройдет в Москве 14—15 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Международный Евразийский форум «Такси» ежегодно объединяет вокруг себя руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти. В этом году МЕФТ пройдет 14 и 15 августа в Москве. В рамках форума «Атом» представит такси-версию своего электромобиля, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также запланирована сессия, посвященная перспективам развития рынка такси на электромобилях.

— На ней представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства и многое другое, — отмечают в компании «Атом».

В мае 2023 года на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тысяч машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год. Разработчики заявляют о запасе хода до 500 км и способности разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

Более 150 тыс. потребителей оформили предзаказ на электромобиль «Атом», который планируется выпустить в середине 2025 года.

Рената Валеева