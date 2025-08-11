Стипендия студентов в Татарстане составит 2 263 рубля

Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Динар Фатыхов

До 1 сентября 2026 года в Татарстане стипендии обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составят 2 263 рубля. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.



Согласно документу, до 1 сентября 2026 года стипендии составят:

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — 2 263 рубля;

аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров — 3 093 рубля;

аспирантов государственных учреждений сферы научных исследований и разработок — 8 384 рубля;

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, — 590 рублей;

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, — 824 рубля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, в проекте постановления указан размер стипендий на плановый период 2027 и 2028 годов. Выплаты студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры с 1 сентября 2026 года составят 2 354 рубля, с 1 сентября 2027-го — 2 448 рублей, а с сентября 2028-го — 2 546 рублей. Стипендии аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров составят 3 217 рублей, 3 346 рублей и 3 480 рублей соответственно. Аспиранты государственных учреждений сферы научных исследований и разработок смогут рассчитывать на 8 719 рублей, 9 068 рублей и 9 431 рубль в месяц.

Студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, с 1 сентября 2026 года будут выплачивать 614 рублей, с 1 сентября 2027-го — 639 рублей, а с сентября 2028-го — 665 рублей. Студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, — 857 рублей, 891 рубль и 927 рублей.

Напомним, недавно в вузах Татарстана завершилась приемная кампания — 2025. КФУ получил 218 тыс. заявлений, КНИТУ-КАИ — 50 тыс., КНИТУ — 61,5 тыс., КГЭУ принял 6,5 тыс. абитуриентов на бюджет. Высоким спросом пользуются IT— и инженерные специальности.

Галия Гарифуллина