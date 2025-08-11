В Госдуме предложили блокировать на цифровых платформах материалы с нецензурной бранью

Автором инициативы стал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР)

Фото: Татьяна Демина

В Госдуму внесли законопроект о блокировке на цифровых платформах и в соцсетях информационных материалов, содержащих нецензурную брань. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Автором инициативы стал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

— В настоящий момент контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента, — говорится в пояснительной записке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В случае принятия документа авторы контента, содержащего нецензурную брань, должны будут применять меры по ее устранению или маскировке перед размещением на цифровых платформах и в соцсетях. В числе таких мер — перемонтаж или использование звукового сигнала во избежание блокировки своего контента по решению органов прокуратуры

России.

Напомним, в апреле в Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете. Инициатива касалась внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).



Галия Гарифуллина