Осенью в Татарстане заработает новый промпарк

Речь идет об индустриально-промышленном парке «Турбина» в Зеленодольском районе республики

Фото: Динар Фатыхов

Осенью в Зеленодольском районе Татарстана заработает индустриально-промышленный парк «Турбина». Об этом ТАСС рассказала глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.

— 959 млн рублей [составляют инвестиции]. 276 рабочих мест в этом промпарке будет. Там есть девять [потенциальных] резидентов. <...> Во-первых, якорный резидент — АО «Завод газотурбинного оборудования» (ГК «Амкор»), который в октябре откроется официально, — сообщила она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам главы АИР, площадь промпарка составит 16 га. «Видно, что ситуация требует готовых помещений», — подчеркнула Талия Минуллина.

Напомним, о новом, 17-м по счету индустриальном проекте стало известно еще в ноябре 2024 года во время «Муниципального часа» с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым. Тогда сообщалось, что «Амкор» собирается построить промышленный парк по локализации компонентов ГТУ стоимостью 1,5—2 млрд рублей.

Галия Гарифуллина