В Татарстане второй раз за сутки отменили режим «Беспилотная опасность»

19:51, 10.08.2025

Режим действовал больше четырех часов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане второй раз за сутки отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Ограничительные меры начали действовать в 14:40. Таким образом, режим действовал больше четырех часов.

Напомним, что сегодня, 10 августа, в регионе уже вводили аналогичные ограничения. они действовали с 05:43 утра и продлились до 08:41.


Дмитрий Зайцев

Общество Татарстан

