Министр сельского хозяйства Татарстана Зяббаров заложил камень нового молочного завода в Арском районе

19:39, 09.08.2025

Действующие предприятия района за первые шесть месяцев текущего года произвели 45,7 тыс. тонн молока

Фото: предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода РТ

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров посетил Арский район, где принял участие в закладке камня на строительстве крупного молочного комплекса «Корсинский МТС». Об этом сообщает телеграм-канал Минсельхоза Татарстана.

Отмечается, что этот новый объект рассчитан на содержание 1000 голов животных и станет важным звеном в развитии молочного животноводства региона.

Сообщается, что основной целью поездки стало изучение состояния молочных комплексов в районе, играющих важную роль в развитии производства молока в регионе. За первые шесть месяцев текущего года предприятия района произвели 45,7 тыс. тонн молока.

Дмитрий Зайцев

