«Рубин» объявил состав на матч с ЦСКА в Москве

Даку начнет игру с первых минут

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на игру с ЦСКА в 4-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 15.45 по московскому времени.



Получивший в последнем матче «Рубина» травму защитник Илья Рожков остался в запасе. Его место в старте занял Руслан Безруков. Снова с первых минут на поле появится форвард Мирлинд Даку. Албанский нападающий забил три гола в трех турах РПЛ и идет в топ-3 лучших бомбардиров лиги.

Состав «Рубина»: Ставер — Безруков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Юкич, Ходжа — Шабанхаджай, Даку.

«Рубин» в первых трех турах набрал семь очков. Команда Рахимова обыграла «Ахмат»(2:0) и «Сочи» (2:1), а также сыграла вничью с «Зенитом» (2:2). Казанцы делят второе место с «Крыльями Советов» и «Балтикой».



ЦСКА в первых трех турах дважды сыграл вничью — с «Оренбургом» и «Зенитом», и победил «Ахмат».

Матч ЦСКА — «Рубин» в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Зульфат Шафигуллин